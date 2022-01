Sfârșitul pandemiei este aproape! Ne va salva varianta Omicron? Ce spun medicii Deși la inceput varianta Omicron genera ingrijorari, acum, tot mai mulți experți sanitari spun ca aceasta ar putea inseamna chiar finalul pandemiei. Epidemiologul Adriana Pistol se ferește sa spuna ca se va termina pandemia odata cu actualul val generat de tulpina Omicron , insa crede ca am putea face primii pași spre normalitate, daca nu vor aparea tulpini mai severe și daca vom continua sa ne vaccinam și sa respectam masurile recomandate. Totodata, acesta susține ca este posibil ca in perioada urmatoare autoritațile sa abordeze in mod diferit anumite sfaturi și restricții tocmai din aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Epidemiologul Adriana Pistol se ferește sa spuna ca se va termina pandemia odata cu actualul val generat de tulpina Omicron, insa crede ca am putea face primii pași spre normalitate, daca nu vor aparea tulpini mai severe și daca vom continua sa ne vaccinam și sa respectam masurile recomandate. Secretarul…

- Specialistii OMS "considera ca vaccinuri impotriva COVID-19 care sa aiba un impact ridicat in ceea ce priveste transmiterea si prevenirea infectiei, in plus fata de prevenirea formelor severe de boala si a deceselor, sunt necesare si trebuie dezvoltate".Dupa sase saptamani de la identificarea sa in…

- Ministrul Sanatatii din Germania a spus ca este "naiv" sa credem ca varianta Omicron va fi sfarsitul pandemiei. Karl Lauterbach a insistat ca vaccinarea este singura cale de iesire din pandemie, deoarece varianta Omicron continua sa se raspandeasca. Lauterbach a spus ca obtinerea imunitatii…

- Expertul in sanatate publica si management sanitar Oana Geambasu spune ca Omicron ar putea duce la imunitatea colectiva si la finalul pandemiei, fara insa ca boala sa dispara in totalitate.

