Stiri pe aceeasi tema

- Testul grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica, programat in data de 21 mai 2020 ca prima etapa pentru admiterea in colegiile nationale militare, nu se va mai sustine in acest an, potrivit paginilor de Facebook ale Colegiului National Militar "Mihai…

- Ziarul Unirea VIDEO. Relatarile unui medic miliar, absolvent al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Alba, detaștat in prima linie la Suceava Un tanar medic militar anestezis, detașat in prima linia la Spitalul Județean Suceava a relatat situtația luptei pacienților și cadrelor medicale cu virusul…

- Arhiepiscopul emerit de Alba Iulia si Fagaras, al Bisericii greco-catolice, Lucian Cardinal Muresan, ii indeamna pe credinciosi sa sarbatoreasca in mod spiritual Pastele de anul acesta.

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), alaturi de mai multe organizații, face un apel la calm, responsabilitate și solidaritate, aratand ca „sanatatea și siguranța copiilor noștri sunt mai importante acum decat orice”, potrivit unui comunicat de presa transmis luni, potrivit MEDIAFAX.Mesajul…

- Ziarul Unirea FOTO| Un absolvent al Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admis cu 10 la programul de studii leadership militar. A fost selectat in lotul de box al Romaniei și are doua titluri de vicecampion național Un tanar absolvent al Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul instalarii Monseniorului Kovacs Gergely ca Arhiepiscop al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba-Iulia. ”Sanctitatea Sa PapaCitește și: Calin Popescu Tariceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu exista o soluție perfecta…

- Cinci elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au reușit sa obțina premii și mențiuni la faza județeana a Olimpiadei de lectura – Lectura ca abilitate de viața. Dintre aceștia, eleva caporal Alexandra Ciule (clasa a XI-a) a obținut premiul I și s-a calificat astfel la faza…

- Ziarul Unirea FOTO| Catalin, absolvent al Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și admis cu 10 la programul de studii leadership militar, arma infanterie, va studia la Wroclaw, in Polonia „Voi deveni un ofiter de seama in Armata Romaniei” – Oriunde l-ai intalnit pe Catalin, in sala de clasa,…