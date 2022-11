Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe țari se pregatesc pentru trecerea la producția de vehicule electrice. Iar pentru bateriile mașinilor electrice este nevoie de un metal important - litiu. In Franța, este pregatita deschiderea unei mine de litiu, printre cele mai mari din Europa.

- Nu mai este un secret faptul ca cei mai mulți producatori se pregatesc pentru epoca mașinilor electrice. Din 2030, cele mai multe marci, printre care și BMW, vor avea in gama de modele numai mașini electrice sau cu propulsoare pe baza de hidrogen. Planurile constructorilor anticipeaza interzicerea completa…

- Marca Renault și rețeaua sa de dealeri vor trece prin schimbari majore, cum ar fi faptul ca modelul Zoe va fi abandonat, iar dealerii din Europa vor avea stații de incarcare in curte, deschise clienților de mașini electrice, indiferent de marca, pe modelul implementat de dealerii marcilor importate…

- Meteo 12 octombrie in Romania. Prognoza meteo de astazi anunța precipitații in mai toata țara. Conform ANM, valorile termice vor fi mai scazute. Cu alte cuvinte iarna incepe sa-și intre in drepturi, iar temperaturile scad brusc. Vreme rece in Europa astazi Ziua de 12 octombrie aduce valori scazute in…

- Compania franceza de stat RTE (Reseau de Transport d’Electricite) a lansat recent noul plan național de reducere a consumului de energie electrica in aceasta iarna, principalii consumatori fiind sancționati dur. Printre ei se afla posesorii de mașini electrice. Pentru ca nu pot sa introduce restricții…

- Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz, la o reuniune a formatiunii, ”sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca Europa ridica sanctiunile cel mai tarziu inainte de sfarsitul anului”. Viktor Orban, care vrea sa-si pastreze legaturile stranse cu Kremlinul, denunta cu regularitate…

- In prezent, aproximativ 1 milion de șoferi activeaza pe platforma Uber și dintre aceștia numai 25.000 conduc o mașina cu zero emisii. Pana in 2023, CEO-ul companiei, Dara Khosrowshahi, intenționeaza ca numarul mașinilor electrice care activeaza pe platforma sa se dubleze. Totodata, vor fi alocate 800…

- In urma cu doar cateva zile, a aparut informația ca Geely, producatorul chinez de mașini, va deveni acționar al diviziei de motoare termice Renault, numita Horse. Tot acolo a fost menționat și un grup petrolier, care ar urma sa dețina 20% din acțiunile diviziei. Acum, potrivit agenției de presa Reuters,…