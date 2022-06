Sfârșitul lunii iunie aduce temperaturi caniculare Incepand de marți un val de aer caldura va intra pe teritoriul țarii noaste. Soarele rasare la ora 05:38. Temperaturile vor crește, atat pe timpul nopți, dar mai ales peste zi. Cerul va fi variabil și senin. Disconfortul termic va fi ridicat. Vantul va sufla slab la moderat. Soarele va apune la ora 21:24. Valorile termice maxime, vor ajunge in jurul valorii de 31 de grade, la umbra. Miercuri, procesul de incalzire continua. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

