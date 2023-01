Sfârșitul lunii ianuarie aduce multă zăpadă în zonele montane Marți, atmosfera va fi mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:50. Peste noapte se vor inregistra precipitații slabe sub forma de ninsoare și se vor forma condiții de depunere a poleiului. Pana dimineața, meteorologii au emis un cod galben de ninsori, in zonele montane și intensificari ale vantului, ce la rafala va prinde 90-100 km/h, viscolind zapada. Pe timpul zilei temperaturile vor fi ușor mai ridicate fața de ziua precedenta. Soarele va apune la ora 17:33. Valorile termice se vor situa in jur de -1 și 3 grade. Miercuri se anunța perioade cu precipitații ușoare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

