Sfârșitul lumii și sfârșitul lunii. Muncitorii fac grevă – maimuțoii climatici se dau cu fundul de pământ! Nu exista doua grupuri mai diferite decat protestatarii pentru clima și muncitorii in greva. Primii sunt, in mare parte, o trupa de aiuriți-nevropați, blocanți rutieri al caror scop principal pare a fi acela de a deranja oamenii care muncesc. Cei din urma sunt chiar oameni care muncesc. Preocuparea lor nu este legata de eco-apocalipsa fantastica […] The post Sfarșitul lumii și sfarșitul lunii. Muncitorii fac greva – maimuțoii climatici se dau cu fundul de pamant! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

TRAGIC… In comuna Perieni, un barbat de 50 de ani, a fost descoperit in aceasta dupa amiaza, inconstient, in varful unui nuc la aproximativ 10 metri inalțime. Acesta nu raspundea cand era strigat. „A fost trimisa o ambulanța B2-SAJ de la Barlad și un echipaj de la pompieri. Au fost alertate și autoritațile…

