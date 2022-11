Stiri pe aceeasi tema

- Minorul a murit pe loc in urma caderii in gol de la aproximativ 7-8 metri, dupa ce s-a izbit direct de pamant. "Echipajul Serviciului Județean de Ambulanța a fost solicitat sa intervina in cazul unui minor de 13 ani, solicitarea catre dispeceratul 112 fiind aceea ca minorul a fost gasit aruncat de pe…

- “It is either a climate solidarity pact – or a collective suicide pact.” UN Secretary-General Antonio Guterres calls for a “historic pact” between developed and developing countries. He says the US and China have a ‘particular responsibility to make this pact a reality’. — Sky News (@SkyNews) ”Suntem…

- Vladimir Putin ar putea sacrifica viața a 20 de milioane de soldați ruși ca sa caștige razboiul din Ucraina și sa iși asigure supraviețuirea politica, potrivit unui fost diplomat rus aflat in exil, scrie Sky News.

- Rishi Sunak, fostul ministru de finanțe din mandatul lui Boris Johnson, va fi urmatorul premier al Regatului Unit dupa ce a fost singur candidat care s-a inscris in cursa interna a Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Liz Truss, anunța Sky News. Penny Mordaunt, ministrul britanic in exercitiu…

- Nefiresc, niste oameni simpli de pe Terra, care nici nu fac cercetari stiintifice, nici nu se lauda ca au posibilitatea sa faca nu stiu ce predictii pentru viitor, incearca sa ne imbarlige rau cu judecatile lor tampe pornind de la constatarea reala ca verile se incing tot mai mult a cuptor, iernile…

- Observația ideologului Adrian Marino din „Viața unui om singur” conform careia traim in „țara lui pseudo”, a „fușerelii” și improvizației continue s-ar susține, daca ne uitam la saga reprezentata de concursul pentru funcția de director al TNB. Concurs care a fost organizat, apoi subit anulat – aparent,…

- In preambulul la primul Consiliu de miniștri de miercuri, 24 august, de dupa vacanța de vara, președintele Emmanuel Macron – preluat de toata presa scrisa și audiovizuala franceza – a cerut pe un ton ferm miniștrilor sai ”seriozitate” și ”credibilitate”, calitați impuse de perioada extrem de dificila…

- Viața ne da uneori impresia ca este de necontrolat, ca mare parte din ceea ce ni se intampla este nedrept, periculos, deja scris, controlat de alții mai puternici, mai deștepți, mai bogați, cu relații, mai „norocoși” etc.