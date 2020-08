Stiri pe aceeasi tema

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Un studiu tulburator al organizației World Vision arata ca parinții romani nu au mai reușit sa obțina mijloace elementare de trai, alimente, rechizite, produse de igiena, iar medicamentele au fost asigurate parțial. Concluziile sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat aproape jumatate dintre elevii chestionați…

- Specialist in terapie intensiva, dr. Alberto Zangrillo a afirmat inca din luna iunie ca virusul SARS-CoV-2 nu mai exista din punct de vedere clinic și a revenit cu clarificari intr-o conferința transmisa de cristoiublog.ro. „Eu nu am spus niciodata ca virusul nu mai exista, ci ca noi trebuie sa convietuim…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…

- Intr-un proces care a durat doua zile și s-a desfașurat on-line, judecatoria Baia Mare a dispus, joi, eliberarea de indata a unui barbat care fusese plasat in carantina institutionalizata din cauza Covid-19, scrie Lumea Justiției. Nu sunt clare argumentele care i-au dat caștig baimareanului in procedura…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In luna aprilie, cercetatorii de la spitalele universitare din Heidelberg, Ulm, Freiburg și Tubingen au testat aproximativ 2.500 de copii și cate un parinte pentru coronavirus și anticorpi, in cadrul unuia dintre cele mai ample studii din lume, cu efecte imediate…

- Sfarșitul monopolului: dupa reușita de sambata a grupului privat american SpaceX, rușii nu mai sunt singurii care trimit cosmonauți la ISS, o realitate care ar trebui sa determine programul spațial rus sa se reinventeze, spun specialiștii citați de AFP. Plecand sambata din Florida cu doi astronauți,…

- „Analiștii vorbesc de multa vreme despre sfarșitul unui sistem (mondial) condus de Statele Unite și de emergența unui secol asiatic. Ceea ce e pe cale sa se produca sub ochii noștri”, a afirmat luni șeful diplomației europene, Josep Borrell, potrivit La Libre, citat de Hotnews. “Analiștii au vorbit…