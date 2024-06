Stiri pe aceeasi tema

- Spania a invins Croația in primul meci al Grupei B de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Partida s-a jucat sambata pe Olympiastadion din Berlin.Partida din capitala Germaniei a fost caștigata de Spania, scor 3-0.

- Spania și Croația se intalnesc sambata, in meciul zilei la Campionatul European de Fotbal din Germania. Tot sambata au fost programate meciurile Elveția-Ungaria și Italia-Albania, potrivit mediafax.

- Germania va deschide Euro 2024 vineri, de la ora 22:00, la Munchen, pe stadionul lui Bayern Munchen. Tot aici, naționala Romaniei va juca primul sau meci din turneu. Romania iși va face debutul luni, 17 iunie, impotriva Ucrainei. “Grupa morții” promite trei dueluri spectaculoase in faza grupelor: Spania…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Suediei cu scorul de 3-0 (25-23, 25-23, 25-18), duminica, la Blaj, in Golden League. Tricolorele s-au impus dupa o ora si 25 de minute si au trei victorii si un esec dupa primele meciuri disputate. Rodica Buterez, cu 15 puncte, Elizabet Lenke Inneh,…

- Spania a inregistrat o crestere de 13 milioane de turisti in 2023, care a ridicat numarul de vizitatori internationali la un nou record de peste 85 de milioane, aproape dublu fata de populatia sa, potrivit unui clasament realizat miercuri de agentia de turism a ONU. Spania a depasit SUA pentru a deveni…

- Proporția tinerilor angajați care traiesc cu parinții lor in UE a crescut semnificativ in ultimii ani, arata datele unei agenții a UE. In Portugalia, proporția a ajuns la 52%, in Spania la 42%, iar in Croația la 65%.

- Ivana Knoll, modelul care a facut senzație la Cupa Mondiala din Qatar, este pregatita și pentru Euro 2024. Croata a postat o serie de clipuri de la „incalzirea”, una pe ritmuri orientale. Croația face parte din grupa B la Campionatul Mondial. Le are adversare pe Spania, Italia și Albania. Croații vor…

- Comisia Europeana a anuntat ca va cumpara 12 avioane de stingere a incendiilor. Vor fi alocate 600 de milioane de euro din bugetul Uniunii pentru aceste achiziții. Avioanele vor ajunge in sase state comunitare puternic afectate de caldura extrema si de incendiile de vegetatie din timpul verii.In timpul…