- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut in publicatia Bild. Producătorii…

- Autoritațile din Germania au avertizat ca producatorii auto precum Volkswagen sau BMW ar putea fi loviți de noi masuri “dureroase” pentru motoarele diesel, cu scopul reducerii emisiilor. In același timp, nemții vor sa protejeze locurile de munca ale sutelor de mii de angajați din industria auto.

- Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor (KBA), vanzarile de autoturisme diesel in Germania, cea mai mare piata auto din Europa, au scazut cu un sfert luna trecuta, dupa o scadere de 19,5% in luna februarie si una de 17,6% in luna ianuarie. In luna februarie,…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza posibilitatea interzicerii circulatiei masinilor diesel. Potrivit deciziei Tribunalului administrativ federal, autoritatile municipale pot impune masuri de interzicere a circulatiei vehiculelor diesel in cazul in…

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern.

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, a decis ca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 12-15 milioane de masini. Hotararea poate deschide calea aplicarii unor interdictii in mai multe orase germana, iar masurile impotriva…

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, va decide joi daca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 15 milioane de masini, scrie Reuters. Scandalul Volkswagen a afectat grav imaginea masinilor diesel si ponderea acestora in totalul…