Sfârșit violent pentru un bărbat care a murit lovit de tren, în Timiș Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de un tren, noaptea trecuta, in Timiș. Tragedia s-a petrecut pe calea ferata care leaga Timișoara de Lugoj, intre localitațile Belinț și Jabrani. Barbatul a murit pe loc, insa cauzele incidentului sunt inca neclare. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele in […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

