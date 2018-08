Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani a fost strivit sub greutatea unui utilaj care incarca statia de betoane. "Utilajul este un carut care incarca statia de betoane. Leziunile victimei au fost incompatibile cu viata. La locul evenimentului, echipajul Terapie Intensiva Mobila a mai acordat ingrijiri medicale…

- Un barbat care a incercat sambata seara sa traverseze calare raul Doamnei, in localitatea Corbi din judetul Arges, ignorand avertismentele autoritatilor, a murit dupa ce a fost luat de o viitura, scrie Mediafax.Citeste si: MAI face bilantul DEZASTRULUI de dupa inundatii: 760 de persoane evacuate,…

- Un gorjean a murit duminica seara dupa ce s-a aruncat dintr-un tren InterRegio ce tocmai plecase din gara din Targu Jiu. Barbatul a facut gestul respectiv la nici 200 de metri dupa ce garnitura se pusese in mișcare. Trenul venise de la Petroșani, a staționat puțin timp la Targu Jiu și iși continua deplasarea…

- Sfarsit tragic pentru un barbat in varsta de 48 de ani, din judetul Suceava. Omul s-a inecat dupa ce a incercat sa sara un parau dar a fost prins de curenti. Mai multi localnici care erau cu el au incercat sa-i sara in ajutor, insa in zadar. La fata locului au ajuns mai multe ambulante. […] The post…

- Un barbat a fost prins sub metrou, in statia Basarab, fiind vorba de un accident și nu de o tentativa de sinucidere. Victima a fost scoasa de sub garnitura de tren și transportata la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF).(CITEȘTE ȘI: DOLIU…

- A cazut in gol de la inaltime. Este vorba de un barbat, in varsta de 64 de ani, locuitor al Capitalei.Victima a fost gasita fara suflare in dupa amiaza zilei de ieri, in jurul orei 14:00, pe un santier de constructie din sectorul Centru.

- Accident fatal in satul Magdacești din raionul Criuleni. Un barbat de 35 de ani a fost lovit mortal de o masina, in timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in jurul orei 22:00.

- Neatentia la volan face noi victime pe sosea. Un barbat de 30 de ani a murit, iar altul a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce automobilul in care se aflau s-a lovit de un autobuz de pe linia Dobrogea - Revaca.