- Tamayo Perry a murit duminica, la varsta de 49 de ani, dupa ce a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in Hawaii. Actorul, cunoscut pentru rolurile din filmele „Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi” și „Ingerii lui Charlie”, lucra și ca salvamar și instructor de surfing.

