Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean a murit duminica seara dupa ce s-a aruncat dintr-un tren InterRegio ce tocmai plecase din gara din Targu Jiu. Barbatul a facut gestul respectiv la nici 200 de metri dupa ce garnitura se pusese in mișcare. Trenul venise de la Petroșani, a staționat puțin timp la Targu Jiu și iși continua deplasarea…

- Colegii caporalului Petru Cosma care si a pierdut viata la Corbu incercand sa salveze un copil din valurile marii cer ajutorul cetatenilor. Familia militarului din Cluj are nevoie de sprijin in aceste momente cumplite. "Dragi camarazi Caporal clasa a III a Cosma Petru, a cazut prada valurilor incercand…

- Reporterul si cameramanul unui post de televiziune din statul american Carolina de Nord au murit luni dupa ce un copac a cazut peste autovehiculul lor, in timp ce realizau o documentare despre efectele unei furtuni puternice in comitatul Polk, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Bataie cu final tragic in Capitala. Un tanar de 30 de ani a murit, dupa ce a fost luat la pumni in fata unui club de noapte. Rudele le-au povestit polițisților ca victima era impreuna cu un prieten, cand a observat un tanar care incerca sa agate o fata intr-un mod grosolan.

- Un roman si-a pierdut viata aproape de Torino, dupa ce un tren a lovit in plin un camion cu transport agabaritic care a fost prins intre barierele de la calea ferata. Romanul incerca sa ridice cu mana o bariera ca sa poata elibera camionul.

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 35 de ani. Mașina la volanul careia se afla s-a ciocnit violent cu un camion marfar. Accidentul a avut loc intr-o cotitura, in jurul orei 15:35 intre localitațile Micleușeni și Lozova, din raionul Streșeni.

- Ana Maria Craciun, o romanca de 36 de ani ce locuia in Italia a murit in chinuri groaznice dupa ce și-a facut o operație estetica banala, la care apeleaza tot mai multe femei in zilele noastre.

- Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, iar alti patru au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara.