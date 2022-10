Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din judetul Cluj au intervenit, miercuri, pentru salvarea unui tanar prins sub un mal de pamant. Interventia a durat mai bine de doua ore, iar victima a fost scoasa fara posibilitatea de a fi resuscitata. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Dej si a Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit…

- "Sambata, 15 octombrie, in jurul orei 14,50, politistii au intervenit la un accident rutier produs pe DN1C E576, in afara localitatii Nima. Din primele informatii, un tanar in varsta de 20 de ani, din municipiul Dej, care se deplasa cu autoturismul pe directia Dej spre Gherla, ajuns la km 51+700 m,…

- Vineri, un barbat de de circa 50 de ani a murit dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, intr-o zona impadurita din zona localitații Pata. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la fața locului, insa, in ciuda eforturilor depuse de aceștia, barbatul a fost declarat decedat.…

- Doi muncitori au fost surprinși sub un mal de pamant in timp ce sapau un șanț in localitatea Castelu din județul Constanța. Din pacate, una dintre victime a fost declarata decedata de catre medicul de pe ambulanța SMURD, informeaza Agerpres . Misiune de salvare contracronomentru pentru pompierii din…