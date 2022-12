Politistii Sectiei 4 din Timisoara au fost sesizati ieri noapte in legatura cu un barbat cazut la pamant si aflat in stare de inconstienta in fata unui imobil de pe strada Gheorghe Lazar. Ajunsi la fata locului acestia nu au putut decat constata decesul tanarului, care, aflat sub influenta alcoolului, a cazut de la etajul […] Articolul Sfarsit tragic pentru un tanar care petrecea la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Ce s-a intamplat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .