Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit dramatic pentru Florin Chiranuș, un tanar roman in varsta de 18 ani. Luni dimineața, in jurul orei locale 08.00, acesta a fost lovit din plin de un tren, in gara Ventimiglia, din Italia, informeaza rotalianul.com.

- Era in ziua de sambata, 23 iunie 2018, pe la ora 18:00, cand un barbat a fost vazut de niște trecatori cum se zbatea in apa canalului navigabil Naviglio Grande, intre localitațile italiene Bernate Ticino și Castelletto di Cuggiono din provincia Milano,

- Un gorjean a murit duminica seara dupa ce s-a aruncat dintr-un tren InterRegio ce tocmai plecase din gara din Targu Jiu. Barbatul a facut gestul respectiv la nici 200 de metri dupa ce garnitura se pusese in mișcare. Trenul venise de la Petroșani, a staționat puțin timp la Targu Jiu și iși continua deplasarea…

- Un roman de 29 de ani și-a pierdut viața intr-un accident cumplit petrecut in Italia. Mașina in care se afla acesta s-a izbit de un alt autoturism și a ajuns intr-un canal de pe marginea...

- La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat duminica, 27 mai, in jurul orei 14:00, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul roman Eduard D., in varsta de 34 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Buzau, conducand un autoturism marca Toyota inmatriculat…

- Un roman a incercat sa traverseze autostrada A4, pe jos, dar intrand pe carosabil a fost lovit și ucis de o mașina, un furgon care venea pe autostrada in acel moment. Accidentul fatal a avut loc pe A4, in...

- Ana Maria Craciun, o romanca de 36 de ani ce locuia in Italia a murit in chinuri groaznice dupa ce și-a facut o operație estetica banala, la care apeleaza tot mai multe femei in zilele noastre.