Sfărșit tragic pentru un polițist: a murit călcat de tren Un politist a murit calcat de tren. Trupul barbatului a fost pur si simplu zdrobit de rotile trenului, potrivit Observator. Un accident feroviar teribil s-a petrecut noaptea trecuta, in Cluj Napoca. Un politist local in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost calcat de tren. Impactul a fost deosebit de […] The post Sfarșit tragic pentru un polițist: a murit calcat de tren appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

