Stiri pe aceeasi tema

- "A fost gasit in padure, in comuna Galicea. Este echipa operativa la fata locului si se fac cercetari intr-un dosar penal. Fusese anterior dat disparut si se pare ca de la data disparitiei ar fi fost decedat. Se fac cercetari pentru a se stabili cum au stat lucrurile", a declarat reprezentantul IPJ…

- Moarte suspecta a unui jandarm in varsta de 42 de ani! Dat disparut in urma cu doua zil, militarul a fost gasit spanzurat intr-o padure din localitatea Galicea, Valcea.Locotenentul colonel Viorel Cristea fusese decorat cu „Steaua Afganistanului”, in 2016, pentru activitatea desfasurata in…

- Ofiterul fusese dat disparut de mai multa vreme. "A fost gasit in padure, in comuna Galicea. Este echipa operativa la fata locului si se fac cercetari intr-un dosar penal. Fusese anterior dat disparut si se pare ca de la data disparitiei ar fi fost decedat. Se fac cercetari pentru a se stabili…

- Un jandarm dat disparut in urma cu doua zile a fost gasit spanzurat intr-o padure din localitatea valceana Galicea. Barbatul in varsta de 42 de ani era locotenent colonel in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Valcea, fiind decorat pentru profesionalism in urma unei misiuni in Afganistan. Sotia…

- Tragedie in familia locotenent-colonelului Viorel Cristea din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Valcea. Acesta a ales sa-si incheie socotelile cu viata, spanzurandu-se intr-o padure din localitatea Galicea. Locotenentul-colonelul Viorel Cristea, in varsta de 42 de ani, se afla in concediu…

- Barbatul din Bistrita, disparut acum 16 zile, a fost gasit mort, pe Somesul Mare.Pentru scoaterea cadavrului din apa a fost nevoie de interventia unui echipaj de pompieri de la sectia Nasaud. Trupul barbatului de 66 de ani a fost observat pe raza localitatii Nimigea de Sus, iar identitatea acestuia…

- Un moldovean, observator trimis de OSCE in estul Ucrainei, a murit in urma unui accident. Tragedia s-a produs in orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Anunțul a fost facut de șeful misiunii OSCE in tara vecina, Martin Sajdik. Vitalie Zara era intr-un taxi in momentul impactului.

- Sfarșit cumplit Turda, acolo unde un barbat in varsta de 34 de ani a ales sa-și puna capat zilelor. Barbatul a fost gasit spanzurat, in propria locuința. Sinucigașul a fost descoperit chiar de tatal sau, alaturi de care locuia in casa. Se pare ca barbatul avea ceva probleme cu legea, dupa ce fusese…