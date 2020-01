Sfârşit tragic pentru un fermier care fusese dat dispărut. A fost mâncat de propriii porci Barbatul avea in jur de 70 de ani si se pare ca a suferit un infarct in timp ce dadea de mancare la porci. Acesta s-a prabusit, iar ulterior a fost mancat de animale, spun investigatorii. Ramașițele sale au fost gasite de un vecin care a mers sa vada ce se intampla cu fermierul, pe care nu-l mai vazuse de la Revelion. Cand a sosit vecinul, a gasit o gramada de oase și fragmente de craniu. "Nu stim exact data, dar victima a fost mancata undeva intre 31 decembrie si 8 ianuarie", spune Magdalena Serafin, procuror districtual. O autopsie a confirmat faptul ca barbatul a fost mancat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un fermier polonez, in varsta de 72 de ani, dintr-un sat de langa Lubin, in Silezia Inferioara, a fost mancat de porcii pe care ii crestea, a informat presa locala, relateaza sambata dpa. Trupul...

- Un fermier polonez a fost mancat de porcii sai, dupa ce, se pare ca, s-a prabușit la pamant in urma unui atac de cord. In varsta de 71 de ani, cel care a fost numit in mass-media locala drept „domnul Krzysztof”, a plecat ia apa dintr-o fantana din ferma sa din satul Osiek, din sud-vestul Poloniei. S-a…

- Doi soți de 55 și 56 ani, locuitori ai capitalei, au fost gasiți fara suflare intr-un apartament din sectorul Rașcani a municipiului Chișinau. Aceștia ar fi fost invitați in ospeție, apoi omorați de catre proprietarul apartamentului.

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 27 de ani din Alba. A murit in ultimele ore ale anului 2019 intr-un accident rutier pe un drum din Apuseni. Accidentul s-a produs marti seara, 31 decembrie 2019, in jurul orei 20.00 pe teritoriul comunei Ocolis, potrivit adevarul.ro. Tanarul conducea un autoturism de…

- In ultimele zile ale anului 2019 toate sucursalele bancare vor avea program special. Majoritatea unitaților nu vor avea program cu publicul in a doua zi din noul an, cu excepția agențiilor din centrele comerciale și mall-uri. Iata programul principalelor banci: Vezi MESAJE DE ANUL NOU 2020 * URARI…

- Crima socanta in Constanta! Un barbat de 57 de ani si-a batut sotia cu un obiect din lemn pana a lasat-o fara suflare, miercuri seara. Acesta insa, nu si-a dat seama pe moment ca femeia alaturi de care a trait s-a stins din viata. Abia joi dimineata a realizat fapta odioasa!

- O femeie a murit dupa ce casa i-a luat foc. Vecinii n-au observat nimic. Peste 1.500 de incendii, in care au murit 105 persoane, s-au produs de la inceputul anului. Aproape 200 de detectoare de fum au fost instalate gratis de salvatori in raioane.

- Un iranian in varsta de 30 de ani a fost ucis in noaptea de marti spre miercuri, la Berlin, impins sub rotile unei rame de metrou, in timp ce incerca sa impiedice niște barbati sa agreseze o persoana intr-un scaun cu rotile, potrivit justitiei si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Victima…