Sfârșit tragic pentru un copil de 6 ani! Minorul a fost atacat de propriul câine Un copil de 6 ani a murit mușcat de cainele familiei, intr-o localitate din Dambovița. Poliția Orașului Racari a fost sesizata luni dimineața de catre un barbat ca un copil de 6 ani, din Conțești, a fost mușcat de gat de un caine. Primele verificari au aratat ca minorul, in timp ce se afla in […] The post Sfarșit tragic pentru un copil de 6 ani! Minorul a fost atacat de propriul caine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

