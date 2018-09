Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Campeanu, acuzat ca și-a ucis iubita insarcinata cu o pereche de foarfece, a aparut, miercuri, printr-un apel video din inchisoare Belmarsh, din Londra, in fața magistraților de la Tribunalul Penal Central din Anglia și Țara Galilor. Andra Hilitanu a fost gasita moarta , pe 1 iunie, intr-o locuința…

- Casa Regala Britanica este in doliu, dupa ce un barbat care s-a aflat alaturi de Regina Elisabeta timp de 15 ani a murit in urma unui accident rutier. Este vorba despre doctorul Peter Fisher, in vasta de 67 de ani, care a fost lovit de un camion in Londra, in timp ce mergea pe bicicleta spre locul de…

- Mama ducesei de Sussex, Doria Ragland, se muta in Marea Britanie luna viitoare pentru a fi alaturi de singura sa fiica. Doria a fost singurul membru al familiei lui Meghan ce a fost prezent la nunta fostei actrițe cu prințul Harry al Marii Britanii, dupa ce tatal ei, Thomas Markle Sr, s-a retras in…

- Sezonul nunților este in toi și cu siguranța ai bifat deja in calendar cateva evenimente la care vei participa, mai ales ca e vorba de prieteni apropiați. Și mai mult ca sigur ca te tot gandești ce ținute ar trebui sa alegi. Ca sa iți ușuram decizia, am adunat mai jos cateva sfaturi utile care sa te…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…

- Accident de circulație duminica, 15 iulie 2018, la prima ora a dimineții, in Galați. Taxiul in care se afla și o mireasca care era “furata” de la nunta a fost implicat intr-un accident cauzat de alt autoturism. Din fericire, tanara, dupa un ocol pe la Urgența, a revenit la nunta. “Un șofer, in varsta…

- Ți-ar placea sa pleci in vacanța pe banii altcuiva, ai butona un nintendo și ai intra in gașca lui Cartman in South Park, sau crezi ca ar fi beton sa primești un pachet cu cadouri Comedy Central? Acum poți caștiga toate cele de mai sus, pentru ca postul tau de televiziune preferat lanseaza concursul…

- Astazi, in Marea Britanie s-au tinut momente de reculegere in memoria victimelor de la Grenfell Tower. 72 de secunde - cate una pentru fiecare victima si pentru locatarul care a murit la spital, la cateva luni dupa ce a fost salvat.