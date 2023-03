Sfârșit tragic pentru un bărbat. A fost ucis de o amibă care atacă creierul. Cum s-a infectat Un caz tragic și, in același timp, rar a avut loc recent in Statele Unite ale Americii. Un barbat din Florida a murit din cauza unei infecții care manca creierul . Victima ar fi contractat bacteria ​​dupa ce și-a spalat fața cu apa contaminata de la robinet. Un barbat care a folosit apa de la robinet, infectat și ucis de o amiba care mananca creierul Potrivit presei internaționale, cetațeanul, a carui identitate nu a fost facuta publica, locuiește in comitatul Charlotte, la aproximativ 110 km sud de Tampa. El a murit pe 20 februarie din cauza unei amibe care mananca creierul, a declarat departamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

