Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană, aflată la hotel din România. Unde a fost găsită Un caz cu urmari tragice a ajuns in atenția polițiștilor satmareni, care fac cercetari pentru a afla exact ce anume s-a intamplat și cum a sfarșit o femeie in varsta de 56 de ani. Femeia, refugiata din Ucraina, a pierit dupa ce s-ar fi inecat in piscina interioara a unui hotel din stațiunea Tașnad, conform […] The post Sfarșit tragic pentru o refugiata ucraineana, aflata la hotel din Romania. Unde a fost gasita first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O femeie din Ucraina a murit inecata, sambata seara, 26 martie, in piscina unui hotel din Tasnad. Ea se afla singura in piscina in momentul tragediei, iar politistii nu iau in calcul ipoteza unei crime.

- O refugiata din Ucraina a murit sambata seara, intr-un hotel din Tasnad, judetul Satu Mare. Potrivit primelor informatii, femeia de 56 de ani s-ar fi inecat in piscina hotelului, insa nu e clar din ce cauza. Ea era singura in piscina.

