- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- O femeie din vestul țarii a incendiat cinci case. Aceasta era casatorita cu un pompier. Femeia de 37 de ani a fost arestata pentru 30 de zile, dupa ce din iulie și pana in noiembrie a incendiat 5 case Expertiza psihiatrica ceruta de procurori a constatat ca femeia avea „discernamant diminuat”, conform…

- Pompierii din Lupeni au intervenit de urgenta la un bloc de pe Aleea Castanilor din localitate, afectat de un incendiu la nivelul unui apartament de la etajul 3. Proprietarul s-a autoevacuat la timp, in schimb, doua cateluse de talie mica au fost gasite de salvatori in interiorul locuintei. S-a intervenit…

- Sfarsit tragic pentru un pieton in aceasta dimineata dupa ce a fost lovit de o autoutilitara in timp ce traversa Bulevardul Nicolae Titulesc din Arad. In jurul orei 6.20 polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din primele cercetari a reieșit ca un barbat de 32 de ani,…

- Inca un urs si-a facut aparitia, in aceasta dimineata, intr-o localitate din judetul Hunedoara. Prezenta a fost semnalata in localitatea Valea de Brazi. La fata locului actioneaza SMURD Lupeni si jandarmii de la IJJ Hunedoara. Pentru locuitorii din zona a fost emis mesaj de avertizare prin RO-ALERT.…

- Accident grav astazi in Hateg, judetul Hunedoara, in jurul orei 11. Un sofer in varsta de 73 de ani a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat in albia raului Galbena. Barbatul din Hateg conducea pe o strada din oras la momentul incidentului. Dupa ce a cazut cu masina in apa acesta a fost preluat…

- Pompierii din Brad au intervenit de urgenta in aceasta dimineata la o casa din Uibaresti, comuna Ribita, al carei acoperis si pod au luat foc. Incendiul a fost stins si nu exista victime. Pompierii Secției Brad au intervenit cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La sosirea echipajelor…

- La aproape cinci ani de la inceperea construcției celor trei poduri feroviare peste Mureș, din comuna Branișca din Hunedoara, calea de rulare a ajuns pe doua dintre ele și va fi amplasata pe cel de-al treilea.