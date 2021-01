Sfârșit teribil pentru Maria, badantă româncă în Italia Sfarșit teribil pentru o romanca in varsta de 53 de ani, care lucra in Italia ca badanta. Joi seara, 21 ianuarie, la Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. Maria Ianoș, originara din județul Hunedoara, a fost lovita mortal de un autoturism in timp ce traversa strada, scrie Messaggero Veneto, citat de Rotalianul. Maria Ianoș, rezidenta de 4 ani la Cordenons, lucra la Pordenone ca ingrijitoare de batrani și se indrepta spre locul de munca, unde efectua asistența nocturna. Imediat dupa ce a coborat din autobuzul cu care mergea spre locul de munca, Maria a fost surprinsa și lovita de un autoturism Șoferul,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

