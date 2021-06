Stiri pe aceeasi tema

- Caz misterios de sinucidere. Tragedia s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 22.30, intr-un bloc de pe strada Gheorghe Asachi din Chișinau. Tanara, in varsta de 24 de ani, se ocupa cu blogging-ul și deținea un cont pe Instagram, fiind urmarita de aproximativ 100.000 de urmaritori. Aceasta locuia…

- Caz misterios de sinucidere intr-un cartier din București. Tragedia s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 22.30, intr-un bloc de pe strada Gheorghe Asachi. Tanara, in varsta de 24 de ani, se ocupa cu blogging-ul și deținea un cont pe Instagram, fiind urmarita de aproximativ 100.000 de urmaritori.…

- O bloggerița din Chișinau a decedat, in noaptea de 9 spre 10 iunie. Tinara ar fi cazut in gol de la etajul 14 al blocului in care locuia. Informația a fost confirmata de polițiștii de la fața locului pentru vorbește.md. Cu 2 ore inainte de tragedie, ea a postat pe pagina sa de instagram o poza cu un…

- Medicii chemați la fața locului au gasit-o pe femeie in stop cardio-respirator, in jurul orei 06:00. Victima a fost preluata, in curs de resuscitare, de un echipaj cu asistent medical si transportata la Spitalul Orasenesc Targu Neamt. Din nefericire, nu a mai putut fi salvata. Potrivit realitateadeneamt.net…

- Un tanar in varsta de 35 de ani, a murit, vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan. Tanarul s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan din Bucuresti, vineri, in jurul orei 11.00. Mai mulți martori au sunat la numarul unic de urgenta 112. Oamenii au vazut […] The post…

- In aceasta dupa-amiaza, 13 aprilie, in jurul orei 16.00, un pacient internat in Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț s-a aruncat de la etajul 3 al pavilionului vechi. Barbatul primise vizita fiului sau și dupa ce acesta a ieșit din salon, a deschis fereastra și s-a aruncat. Imediat au fost chemate…

- Un barbat internat la spitalul din Slobozia si-a pus capat zilelor intr-un mod cumplit: pacientul s-a aruncat in gol de la etajul trei ai cladirii medicale, unde fusese internat aetnru mai multe afectiuni grave.

- Drama fara margini pentru doi parinți din Barlad, dupa ce fiica lor de 30 de ani a decis sa-și ia viața intr-un mod teribil. Tanara afectata din cauza depresiei și-a parasit locuința și s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc necunoscut. Parinți sunt in stare de șoc Gestul tinerei din Barlad a cutremurat…