- Saptamana 13-19 tocmai a inceput, iar lucrurile stau diferit pentru fiecare zodie. Pentru unii astrele vor fi favorabile in materie de dragoste, altora pentru sanatate sau unora la bani. Daca vrei sa stii la ce sa te astepti in aceasta saptamana in continuare vei afla toate detaliile.

- In zilele ce urmeaza, vrmea va continua sa fie calduroasa șui frumoasa. In Bucuresti vor fi temeperaturi de 32 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin. In unele zone montane se vor semnala unele innorari, averse si posibil descarcari electrice .

- Luna august vine cu vesti proaste pentru unii nativi care vor avea mari probleme de sanatate si este indicat sa acorde atentie starilor proaste si sa mearga la spital inca de la primele simptome.

- Cand vine vorba de iubire și de relații, toata lumea incearca sa afle din horoscop daca exista anumite compatibilitați intre nativi. Totuși, daca vrei sa te casatorești, afla care sunt zodiile care nu iși vor pune niciodata verigheta pe mana! Cand vine vorba de iubire și de relații, toata lumea incearca…

- Ziua de 20 iunie se anunța a fi favorabila pentru Balanțe, intrucat de astazi vor caștiga mai mulți bani. De cealalta parte, Berbecii sunt și ei fericiți, intrucat vor pleca intr-o calatorie de afaceri.

- Luna iunie a inceput bine pentru unii nativi, in timp ce altii au avut de suferit. Fie ca unele probleme de sanatate le-au dat batai de cap, fie ca dragostea nu prea le-a zambit sau lucrurile nu au fost cele mai bune la locul lor de munca, cert este ca nu totul a fost roz si nici nu o sa fie pentru…