- Luna noiembrie pastreaza caracteristici ale sezonului de toamna in prima sa decada, dar treptat, spre sfarsitul lunii, vor aparea lapovita si uneori ninsoarea, iar valorile termice vor marca o scadere considerabila fata de luna octombrie, in timp ce precipitatiile vor fi in usoara crestere, se arata…

- Ziarul Unirea FOTO. „Toamna in Apuseni”, ediția a VIII-a. Aventura, mulți cai putere si noroi pe dealurile din Abrud, pentru pasionatii de off-road Sfarșitul de saptamana aduce la Abrud praf, mocirla, motoare turate și masini sifonate, la cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Toamna in Apuseni”. Timp…

- Berbecul caștiga surse noi de venitPersoanele din zodia Berbecului au noroc cu banii, chiar daca pot fi și mari cheltuitoare. Toamna aceasta, destinul le surade și vor gasi resurse pentru tot ce-și doresc.

- Frigul incepe sa puna stapanire pe Romania, prima data in vestul, nord-vestul si nordul tarii, dupa care va cuprinde, de marti, toate regiunile. Valorile termice vor marca o scadere la nivelul intregii tari, ajungand in unele regiuni sa se situeze sub valorile datei din calendar. La munte sunt asteptate…

- Elena Mateescu, director general al ANM a vorbit, in cadrul dezbaterii „Schimbarile climatice și impactul in economie”, despre schimbarile care se vor produce in Romania in urmatoarele decenii, atat din punctul de vedere al temperaturilor, cat si al precipitatiilor. In ceea ce priveste iarna, detalii…

- Virusurile de toamna incep cu secretii nazale abundente, tuse si oboseala, afectand in principal caile respiratorii superioare. Chiar daca este toamna, temperaturile crescute inregistrate in cursul zilei favorizeaza raspandirea virusurilor. Numarul si tipul acestora este foarte mare, dar au aceeasi…

- Pe 23 septembrie, are loc echinoctiul de toamna al anului 2019, debutul acestui anotimp din punct de vedere astronomic, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstitiul de iarna, marcat pe 22 decembrie. Echinocțiul (numit și echinox) este momentul cand…

- Ziarul Unirea Luni, 23 septembrie, Echinocțiul de toamna 2019 – sfarșitul oficial al verii Echinocțiu de toamna 2019 Echinocțiul de toamna 2019 denumit și echinox este momentul in care ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant deoarece Soarele, prin mișcarea sa pe cer, se afla pe ecuatorul…