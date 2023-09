Stiri pe aceeasi tema

- Atac fara precedent al lui Victor Ponta la Klaus Iohannis: In sfarșit a ajuns președintele multinaționalelor și al austriecilor!Victor Ponta a tras concluziile, dupa aproape zece ani cu Klaus Iohannis pe scanunul de la Palatul Cotroceni. Fostul premier l-a acuzat pe președinte marți, la Romania TV,…

- Continue reading Calcule dupa Untold 2023: Peste 70 de milioane de euro au ramas in Cluj-Napoca dupa ediția din acest an/Investiții consistente in Parcul Central, Cluj Arena și BT Arena at Info real.

- Primele imagini cu gazonul de pe Cluj Arena arata ca suprafața de joc se prezinta in condiții mult mai bune dupa patru zile de UNTOLD, comparativ cu anii precedenți. Cu toate acestea, președintele Consiliului Județean Cluj așteapta „verdictul” echipei trimise in teren pentru monitorizarea situației.„Untold…

- In perioada 4-6 august, colegii noștri vor fi prezenți la Truk Tunning Art și Zilele Medievale ale Balgradului, organizate in Cetatea Alba Carolina, dar și la evenimentele sportive precum Campionatul European de Arc Istoric și Descopera Rowmania. Avem in atenție și manifestarile cultural-artistice “Fii…

- VIDEO ȘTIREA TA| Drumul dintre Razboieni și Unirea II, DJ 107D, a fost ASFALTAT: Calvarul șoferilor a luat sfarșit dupa mai bine de 3 ani Drumul dintre Razboieni și Unirea II, DJ 107D, a fost ASFALTAT: Calvarul șoferilor a luat sfarșit dupa mai bine de 3 ani Dupa mai bine de 3 ani de coșmar, șoferii…

- CITESTE SI PSG: Sergio Rico ar putea fi externat peste doua saptamani 19:35 5 Ciclism: Danezul Mads Pedersen (Lidl -Trek) a castigat etapa a 8-a a Turului Frantei 19:19 7 F1: Max Verstappen s-a impus in calificarile Marelui Premiu al Marii Britanii 19:05 14 Sfarsit de era la Manchester United: Dupa…

- Institutul de Studii Financiare in parteneriat academic cu universitațile din Romania susține demersurile de educație financiara prin atragerea studenților. Proiectul de Seminare de Perfectionare Vocationala are drept obiectiv imbunatațirea abilitaților și cunoștințelor studenților care vor deveni consumatori…

- Despre Florin auzi numai de bine, este un om indragit de toți cei care il cunosc, care s-a remarcat mereu prin munca, decența și bun simț, in tot ce a facut.” , este mesajul prin care Asociația pentru Dezvoltare Comunitara Nehoiu iși incepe apelul umanitar in cazul unui barbat in varsta de 37 de ani.…