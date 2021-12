Sfârșit de săptămână cu temperaturi atipice Duminica, valorile termice vor crește ușor. Soarele rasare la ora 07:51. In zonele depresionare se va lasa ceața. Pana spre a doua parte zile cerul va fi temporar noros, apoi se va innora complet, iar temperaturile nocturne se vor situa peste cele normale pentru luna decembrie. Precipitațiile vor fi reduse, in zona noastra. Soarele va apune la ora 16:46. Minimele zilei se vor situa intre -2 și 0 grade, iar cele maxime se vor situa in jurul valorii de 7 grade. Luni, saptamana va debuta cu ploi ușoare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

