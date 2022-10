Sfârșit de săptămână cu restricții de circulație în București. Ce se întâmplă în Capitală, în weekendul 22 -23 octombrie Saptamana sta se incheie, iar locuitorii Capitalei care au in plan ca in weekendul ce vine sa faca diverse drumuri – cu mașina – prin București, pentru a rezolva ce nu apuca in timpul zilelor cand sunt la munca sunt anunțați ca sambata și duminica vor fi restricții de circulație in oraș, pentru desfașurarea unor […] The post Sfarșit de saptamana cu restricții de circulație in București. Ce se intampla in Capitala, in weekendul 22 -23 octombrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Mai multe restricții de circulație vor fi in Capitala in acest weekend, ca urmare a mai multor evenimente, printre care Festivalul Berii și manifestari religioase cu ocazia Sf. Dimitrie cel Nou, anunța Primaria Capitalei.

