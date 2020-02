Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 93 de elevi au fost diagnosticați cu gripa in Timiș. Numarul de viroze in rindul elevilor, preșcolarilor și cadrelor didactice este și el in creștere și a depașit 4.000. Conform Inspectoratului Școlar Județean Timiș, in cel mai vetsic județ al țarii au fost raportate, miercuri, 12 februarie,…

- Potrivit inspectorului scolar general al ISJ Dambovita, prof. Sorin Ion, ieri dimineata au fost raportate 60 de cazuri noi de gripa confirmate. Nu sunt scoli inchise din cauza gripei si este de remarcat faptul ca majoritatea raportarilor vin de la institutii de invatamant din zona de sud a judetului.…

- In judetul Timiș au fost confirmate cazuri de gripa, cu teste de laborator. In spitale sunt oameni internați cu gripa, dar majoritatea sunt cazuri confirmate clinic, adica rezultatele au ieșit pozitiv pentru gripa la testul rapid, facut in spital, iar analizele nu au mai fost trimise la Institutul Cantacuzino…

- Ziarul Unirea Numarul gradinițelor și școlilor cu activitate SUSPENDATA in Alba, in continua CREȘTERE: 2 cazuri confirmate de GRIPA la Gradinița 12 Numarul gradinițelor și școlilor cu activitate SUSPENDATA in Alba, in continua CREȘTERE: 2 cazuri confirmate de GRIPA la Gradinița 12 Absenteismul in școlile…

- Un focar de scarlatina a fost declarat intr-o gradinița cu program prelungit din Targu-Jiu, dupa ce patru cazuri au fost confirmate la copii. Gradinița ramane totuși deschisa, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților DSP Gorj, focarul de scarlatina a fost declarat miercuri, la Gradinița cu…

- Treizeci si cinci de cazuri de gripa sunt internate, luni, in sputalele din judesul Sibi, 20 fiind la copii, a anuntat Directia de Sanatate Publica Sibiu. In colectivitati au fost raportate 94 cazuri de absenteism cu suspiciune de gripa.

- Autoritațile din Sibiu sunt in alerta dupa testele rapide de confirmare a gripei au ieșit pozitive pentru 14 copii, dintre care opt la Liceul de Arte și șase la o gradinița din oraș. Deocamdata, in instituțiile de invațamant nu a fost intrerupta activitatea, transmite Mediafax.Purtatorul de…

- Doi copii de la o gradinita din Alba Iulia, din grupe diferite, sunt suspecti de gripa, acestia prezentand o forma usoara, care nu necesita spitalizare, potrivit celor declarate, marti, pentru Agerpres, de catre directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, informeaza…