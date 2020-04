Sfârșit de săptămână, cu cer parțial noros Duminica, vremea va fi variabila și cu temperaturi mai scazute chiar și cu 5 grade fața de ziua anterioara. Soarele va rasari la ora 06:21. La primele ore ale dimineții, cerul va fi senin, apoi norii se vor aduna și pe tot parcursul zilei soarele va fi mai mult acoperit. Spre seara și pe timpul nopții se va insenina din nou. Soarele apune la ora 20:31. Temperaturile minime se vor incadra intre 3 și 7 grade, iar cele maxime intre 14 și 17 grade. Luni, vreme buna și temperaturi ușor mai ridicate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

