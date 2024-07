Stiri pe aceeasi tema

- La Hollywood sunt doi din cei mai apreciați oameni ai momentului, dar se pare ca casnicia lor este pe butuci. Dupa ce cu ani in urma șocau prin anunțul desparțirii, chiar in pragul casatoriei, dupa ani Ben Affleck și Jennifer Lopez se casatoreau in cele din urma, in 2022. Dar acum lucrurile merg din…

- Warner TV aduce, in luna iulie, o seara cu Jennifer Lopez si Ben Affleck, cu trei dintre cele mai cunoscute filme in care cei doi sunt protagonisti, potrivit news.roIn 16 iulie, incepand cu ora 18.

- Lucrurile se complica in mariajul lui Ben Affleck cu Jennifer Lopez, unul in care fosta nevasta a actorului, Jennifer Garner, este din ce in ce mai prezenta, in ultimul timp, scrie okmagazine.ro .

- Alex Filip, de la Sharks Gym Constanta, l a invins pe italianul Alessio Raciti la gala K 1 Fighting Network Romania. Celebrul luptator Alex Filip, de la Sharks Gym Constanta, si a incheiat cu o victorie prezenta in ringul profesionist, impunandu se in fata unui adversar din Italia la gala K 1 Fighting…

- Divorțul dintre Jennifer Lopez (54 de ani) și Ben Affleck (51 de ani) este iminent! Asta susțin apropiații celor doi actori, dar și acțiunile lor. Recent, ei au angajat un agent imobiliar pentru a vinde proprietatea din Beverly Hills, achiziționata anul trecut cu 60 de milioane de dolari, noteaza click.ro.…

- La doar doi ani de la nunta ce dovedea ca dragostea adevarata nu se uita niciodata și invinge mereu, celebrul cuplu este vizat de speculații ce anunța finalul poveștii de iubire. Jennifer Lopez si Ben Affleck au fost fotografiați intr-o ipostaza neașteptata dupa zvonul divortului. A trecut multa vreme…

- Ce-a fost frumos s-a terminat intre Jennifer Lopez (54 de ani) și Ben Affleck (51 de ani)! Presa americana susține ca cei doi ar fi la un pas de divorț. Un apropiat al cuplului Bennifer a dezvaluit ca actorul de la Hollywood s-a mutat din casa de 60 de milioane de dolari, pe care o […] The post Motivul…