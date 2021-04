Sfârșit de lună cu vreme instabilă Vineri, vremea va continua sa se incalzeasca. Soarele rasare la ora 06:16. Inca de dimineața se vor produce ploi, urmate de descarcari electrice, mai ales in prima parte a zilei. Spre dupa-masa, vantul va sufla slab cu unele intensificari adunand norii de furtuna. Soarele va apune la ora 20:35. Minimele se vor inregistra intre 11 și 14 grade, iar cele maxime intre 18 și 21 de grade. Sambata, se anunța temperaturi de vara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

