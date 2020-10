Sfârșit de epocă pentru mașinile tradiționale. Volkswagen investeşte 33 mld. euro în vehiculele electrice până în 2024 Sfarșit de epoca pentru mașinile tradiționale. Volkswagen investeste 33 mld. euro in vehiculele electrice pana in 2024 Volkswagen AG va investi 33 miliarde de euro (38,60 miliarde de dolari) in mobilitatea electrica, pana in 2024, a informat cel mai mare producator auto european la adunarea anuala care a avut loc online. Scopul investiţiei este ca Volkswagen "să devină lider pe piaţa vehiculelor electrice", a precizat VW, care a anunţat de asemenea o investiţie suplimentară de 14 miliarde de euro la divizia IT şi la cea care se ocupă de conducerea autonomă.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

