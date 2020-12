Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit de drum pentru Debenhams. Magazinele vor fi inchise in urma esuarii eforturilor de salvare. Guvernul de la Londra, pregatit sa-i ajute pe cei 12.000 de angajati care isi pierd locurile de munca Magazinele Debenhams vor fi inchise dupa esuarea eforturilor de ultim moment pentru salvarea acestora,…

- Debenhams, care opereaza 124 de magazine, a intrat pentru a doua oara in administrare speciala in luna aprilie, iar sperantele de salvare au depins de o ofera venita din partea companiei JD Sports. Sperantele de salvare a lantului de magazine cu o istorie de 242 de ani s-au risipit insa dupa ce JD Sports…

- Retailerul britanic de imbracaminte Arcadia, care deține marca Topshop și are 13.000 de angajați, a intrat in faliment, a anunțat Deloitte, citat de Reuters. Arcadia, deținut de omul de afaceri Philip Green, devine cel mai mare grup din Marea Britanie care a cazut victima pandemiei.

- Renault va opri productia de automobile la fabrica Flins de langa Paris, pe care o va transforma in centru de cercetare, reciclare si de reparatii, pana in 2024, o masura care are rolul sa salveze locurile de munca full time de la aceasta uzina, a anuntat miercuri grupul francez, transmite Reuters.…

- In situatia in care este imperios necesara prezenta angajatului la locul de munca, angajatorul va trebui sa asigure sanatatea si securitatea angajatilor. Angajatorul nu va putea considera eventualul refuz al angajatului de a se prezenta la munca ca fiind abatere disciplinara, atunci cand exist ...

- Oamenii de știința din Danemarca au gasit o legatura intre tipul de munca și riscul de demența. S-a dovedit ca la lucratorii a caror profesie este asociata cu munca fizica, afecțiunea apare cu 55% mai des. Acest lucru este evidențiat de rezultatele unui studiu publicat in revista Medicine&Science in…

- Romanii plecati la munca in strainatate au trimis in tara, pentru inceperea scolii, cu 25% mai multi bani "TransferGo, compania de transferuri online internationale rapide de bani, anunta o crestere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum si a valorii acestora, intre romanii din diaspora…