Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a anuntat recent ca va inceta definitiv productia masinilor Beetle, incepand cu 2019, punand astfel capat istoriei unui automobil-emblema care din 1930 a fost indragita de zeci de generatii.

- Celebrul VW Beetle sau “Broscuța”, dupa cum este cunoscut in Romania, va fi scos din producție in iulie 2019, a anunțat producatorul auto german. Aflat in prezent la cea de-a treia generație, Beetle este unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute modele ale companiei germane, in ciuda alaturarii…

- Volkswagen a anunțat oficial ca renunța la unul dintre cele mai cunoscute și longevive modele ale sale, pe care il fabrica din 1938. Celebrul VW Beetle sau “Broscuța”, după cum este cunoscut în România, va fi scos din producție în iulie 2019, a anunțat…

- In primul deceniu de la instaurarea comunismului in Romania, membrii de partid incomozi au fost inlaturati fara scrupule si cu mare cruzime de cei care doreau sa urce pe scarile puterii. Paradoxal, cei inlaturati de esalonul secund al partidului comunist au fost chiar ”ilegalistii” care au indurat puscarie…

- Ministrul Tudorel Toader știe ce va deveni dupa ce nu va mai fi ministru: notar public. Cel puțin asta sugereaza solicitarea sa de intrare în Uniunea Notarilor Publici din România, noteaza Realitateadeiasi.net.

- Un nou sport prinde contur la Timisoara, echipa "Azvarlirea" pregatind o noua editie a campionatului de Ultimate Frisbee, Another Disc Through The Wall, eveniment care are loc in perioada 25-26 august, la Stadionul CFR din Timisoara. Pentru cel de-al treilea an consecutiv, la Timisoara se reunesc la…

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care susţin…

- Teatrul maghiar timisorean „Csiky Gergely” organizeaza la inceputul lunii septembrie cea de-a doua editie a campionatului sportiv „Actor’s World Championships la Timisoara”, pentru angajatii teatrelor din Romania, Ungaria si Serbia, in cadrul programului Olimpia de promovare a activitatii fizice si…