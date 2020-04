Sfârșit de aprilie cald, dar cu ploi zgomotoase Joi, vremea se menține predominant inchisa, cu temperaturi ușor mai scazute fața de ziua precedenta. Soarele va rasari la ora 06:14. Inca din primele ore ale zilei, temperaturile vor fi ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi predominant noros, iar in a doua parte a zilei vor aparea și descarcarile electrice insoțite de averse. La deal și la munte cantitațile de apa vor fi mai insemnate. Soarele apune la ora 20:36. Temperaturile minime se vor incadra intre 10 și 12 grade, iar maxima zilei intre 16 și 19 grade. Vineri, vremea va fi relativ inchisa, dar se va incalzi. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

