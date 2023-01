Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii cu varste intre 2 si 6 ani au murit dupa ce patul in care se aflau a luat foc, intr-o locuinta din sectorul 5 al Capitalei. "In aceasta dimineata, in jurul orei 5:35, am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din str. Surduc, sectorul 5. Primele…

- Din primele informații, cea care a sunat la numarul unic de urgența 112 este chiar mama copiilor. Femeia a semnala ca una din camerele imobilului in care locuia impreuna cu cei trei copii a luat foc. Apelul a fost facut marți dimineața, in jurul orei 05:35.In camera in care a izbucnit incendiul se aflau…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dealul Spirii București-Ilfov a anunțat, marți dimineața, ca trei copii cu varste cuprinse intre 2 și 6 ani au murit noaptea trecuta intr-un incendiu care a izbucnit la o locuința din Sectorul 5 al Capitalei. Cea care a sunat la 112 a fost mama celor trei copii.…

- Pompierii din cadrul Secției de Pompieri Sarmașu au intervenit miercuri, 21 decembrie, in jurul orei 6.15, in localitatea Delureni, județul Bistrița-Nasaud, in urma producerii unui incendiu la nivelul unei locuințe situate pe strada Principala. "Acesta s-a manifestat generalizat, cu flacara deschisa,…

- Zece persoane, dintre care cinci copii, au murit intr-un incendiu violent izbucnit, vineri dimineata, in Franta. Oficialii au emis o declaratie in care au anuntat ca un „incendiu de proportii” a izbucnit intr-un bloc de locuinte cu sapte etaje din Vaulx-en-Velin, transmite presa romana .

- Zece persoane, intre care cinci copii, au murit, vineri, intr-un incendiu izbucnit intr-un imobil din Lyon, Franța, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- O femeie in varsta de 69 de ani și un barbat de 72 de ani au murit, duminica dimineața, intr-un incendiu care le-a mistuit locuința, in comuna Ianca, județul Olt, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O adevarata tragedie s-a produs astazi la Chișineu Criș: o femeie de 82 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu produs la o anexa gospodareasca. Trupul ei a fost gasit fara viața de pompierii veniți sa lichideze focul. „Astazi, 12.11.2022, in jurul orei 13:15, pompierii militari aradeni au fost solicitați…