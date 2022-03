Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie in care si-au pierdut viata trei persoane a avut loc joi, 17 februarie, in jurul orei 13.30, intre localitatile Cazanesti si Sarateni. In impactul devastator au fost implicate doua autoturisme.

- Un barbat a murit in urma unui accident rutier produs luni dimineața pe o șosea din județul Olt. In accident au fost implicate doua mașini, iar cel de al doilea șofer a ajuns la spital. Traficul in zona a fost afectat.

- Un barbat a murit intr-un tragic accident rutier, iar un tanar a avut nevoie de intervenția medicilor. Tragedia a avut loc in aceasta dimineața, intre localitațile Jitaru și Valea Mare, Olt. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare…

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma…

- Tragedie la Fetesti in seara de Craciun. Un barbat de 35 de ani si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier care a avut loc pe 25 decebmrie, in jurul orei 23.30, pe DN3A. Soferul masinii care s-a rasturnat pe un camp nu a avut nicio sansa de supravietuire.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, in autoturism se afla si un baiat de 10 ani."Autoturismul se afla rasturnat in afara partii carosabile. Un copil, in varsta de 10 ani, s-a autoevacuat si a fost preluat de un echipaj SAJ. Cealalta persoana este incarcerata, in stare…

- Un tanar de 19 ani a murit, iar o alta persoana a fost grav ranita intr-un accident rutier produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari. Potrivit reprezentantilor ISU Iasi, autoturismul in care se aflau cei doi a parasit partea carosabila si a cazut in sant, pe o parte. ‘Au rezultat…

- Un tanar in varsta de 30 de ani a decedat in urma unui accident grav intre localitațile Hirtop și Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 01:55.