Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Copiilor a participat la Nationalele de la Miercurea Ciuc cu trei inotatori pregatiti de antrenorul emerit Octavian Tileaga. In varsta de 13 ani, Matei Silivestru a cucerit cinci medalii in competitie. Piesa de rezistenta a fost titlul de campion la 400 m liber, dar sportivul constantean a fost…

- Polițiștii din orașul Targu Bujor, județul Galați, au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un tanar de 21 de ani și-ar fi taiat venele și s-ar fi impuscat in cap, fiind in stare de inconștiența. Un polițist de 21 de ani, din județul Galați, aflat in concediu, și-a taiat marți venele…

- Peste 3.700 de persoane din judetul Galati au fost diagnosticate, in ultima saptamana, cu viroze respiratorii si pneumonii, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Astfel, un numar de 3.536 de persoane au fost inregistrate cu viroze respiratorii, cele mai multe la categoria de varsta 5…

- Peste 3.700 de persoane din judetul Galati au fost diagnosticate in ultima saptamana de raportare cu viroze respiratorii si pneumonii, informeaza, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, un numar de 3.536 de persoane au fost inregistrate cu viroze respiratorii, cele…

- Peste 3.200 de persoane din judetul Galati au fost diagnosticate in ultima saptamana de raportare cu viroze respiratorii si pneumonii, informeaza, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, un numar de 3.001 persoane au fost inregistrate cu viroze respiratorii, cele mai…

- Seful Serviciului Imigrari din Galati, comisar-sef Ciprian Simu, a murit in noaptea de duminica spre luni dupa ce masina in care se afla alaturi de familia sa s-a ciocnit cu un TIR condus de un cetatean ucrainean. Accidentul a avut loc duminica spre luni, in jurul orei 01.30, pe DN 21 E 584, intre…

- In momentul de fața, varsta de pensionare, in ceea ce le privește pe femeile din Romania este de 61 de ani. Vestea proasta este ca aceasta varsta va crește, in viitor. Practic, noua prevedere face parte din PNRR, iar potrivit acesteia, femeile vor ieși la pensie la varsta de 63 de ani, iar barbații…

- N. Dumitrescu Abia ce a inceput noua stagiune si Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești a pregatit, deja, pentru public, primul mare eveniment de amploare: Festivalul internațional de teatru pentru copii și tineret ”Imaginarium”. Aflat, anul acesta, la cea de-a treia ediție, festivalul menționat are loc in…