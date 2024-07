Sfârșit cumplit pentru un tânăr din Cluj! A fost lovit mortal de tren Ce au transmis autoritațile in acest cazPompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost primii care au ajuns la fața locului și au constatat gravitatea situației. In sprijinul lor au intervenit și colegii de la Punctul de Lucru Jucu, alaturi de o ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Cluj-Napoca, insa toate eforturile de resuscitare au fost in zadar.Autoritațile locale au confirmat ca polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Cluj-Napoca au deschis imediat un dosar penal pentru ucidere din culpa in legatura cu acest tragic accident. Cercetarile sunt in desfașurare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

