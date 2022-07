Sfârşit CUMPLIT pentru românii care luptă pe frontul din Ucraina. Ruşii au făcut public totul Generali din armata rusa au declarat ca, in ultimele trei saptamani, „au lichidat” 21 de “mercenari romani”, despre care afirma ca luptau alaturi de militarii ucraineni. Fara a prezenta vreo dovada, ministerul rus al Apararii afirma ca numarul total de mercenari activi in Ucraina nu este de 20.000, cat susține Kievul, ci de aproximativ 2.700. […] The post Sfarsit CUMPLIT pentru romanii care lupta pe frontul din Ucraina. Rusii au facut public totul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

