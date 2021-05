Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs in aceasta dimineața intr-un apartament situat intr-un bloc de pe strada Tudor Vladimirescu din Arad. Se pare ca focul a izbucnit de la o veioza. Pompierii au intervenit cu trei echipaje de stingere și un echipaj SMURD. Din nefericire, incendiul s-a soldat cu o victima: o femeie…

- Pompierii au fost solicitați de urgența in aceasta dimineața pe strada Tudor Vladimirescu din Arad, unde un apartament dintr-un bloc era cuprins de flacari. Echipajele de urgența au fost informate ca in locuința s-ar putea afla o o persoana, astfel ca la fața locului s-au deplasat trei echipaje de stingere…

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost...

- Este ancheta la Poliția din Arad, dupa ce un polițist ar fi batut o femeie din localitatea Buteni, pentru ca nu purta masca. Agentul e acuzat ca ar fi lasat femeia inconștienta pe strada, iar aceasta a fost luata de o ambulanța și dusa la spitalul din Ineu, potrivit Mediafax.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in orașul Sebiș. A luat foc un agazin de piese auto de la parterul unui bloc. Pompierii au intervenit și au evacuat o parte din locatari. „In aceasta dimineața in jurul orei 02.00, Detașamentul de Pompieri Sebiș a intervenit pentru stingerea unui incendiu…

- Un barbat din Arad a suferit probleme majore de sanatate dupa ce i s-a comunicat ca testul Covid a ieșit pozitiv. Acesta a avut nevoie de tratament pentru hipertensiune și pentru creșterea periculoasa a glicemiei, din cauza stresului provocat de rezultatul testului. Acum, omul cere despagubiri și este…

- In urma cu putin timp pompierii zalauani au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un apartamententul unui imobil situat pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau. Nu au fost persoane blocate in apartament.Ajunsi la fata locului pompierii au constatat faptul ca existau degajari mari de…

- CHIȘINAU, 6 mart – Sputnik. Accident cumplit in sectorul Buiucani al Capitalei. Un conducator auto a intrat intr-un stalp de la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu și Ion Pelivan. Din poza postata pe rețelele de socializare se vede ca in urma impactului mașina a fost deteriorata semnificativ.…