- O femeie a așteptat nu mai puțin de șase ore sa vina ambulanța, dupa ce a cazut pe strada și și-a rupt piciorul. Chinul ei s-a incheiat, pana la urma, la spital, insa acolo s-a stins eventual din cauza unui atac de cord.

- Un bunic de 74 de ani a facut infarct in timp ce se plimba cu nepotul intr-un parc din localitatea Gherla. Martorii au chemat ambulanța, insa aceasta a venit de la Cluj abia dupa o ora. Barbatul nu a mai putut fi salvat.

- La coborarea de pe autostrada A1 spre Lipova a avut loc un grav accident rutier, in urma caruia o femeie a decedat. O mașina in care se aflau trei personae s-a rasturnat. The post Accident cumplit pe autostrada A1! O femeie a murit appeared first on Renasterea banateana .

- Sophie Mason, in varsta de 29 de ani, din Waddington, langa Lincoln, se pregatea sa se relaxeze intr-o seara ploioasa, cand confortul s-a transformat rapid in agonie. Aceasta a suferit arsuri ingrozitoare dupa ce o sticla plina cu apa fierbinte i-a explodat in zona abdomenului.

- Astazi, in jurul orei 15, un grav accident s-a petrecut in localitatea Moraresti. Potrivit informațiilor ISU Arges, este vorba de o coliziune intre un autoturism și un TIR! Intervine ISU Argeș cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD TIM, sprijinite de o ambulanța…