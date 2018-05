Cinsprezece persoane au fost arestate dupa un presupus viol in grup urmat de uciderea unei adolescente de 16 ani din Jharkhand, stat in estul Indiei, au anuntat sambata oficialitati, citate de dpa.



Adolescenta a fost arsa de vie vineri in locuinta ei din cartierul Chatra, se crede ca de catre barbati care o violasera cu o seara inainte.



Principalii suspecti se numara printre persoanele arestate vineri noaptea si inca cinci sunt inca in libertate, a declarat cea mai importanta oficialitate locala, Jitendra Kumar Singh.



Familia fetei a declarat ca patru barbati,…