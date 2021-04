Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Oprea și-a anunțat demisia din poziția de consilier al lui Vlad Voiculescu și de purtator de cuvant al Ministerului Sanatații. O alta consiliera, Sinziana Sumbasacu, a decis sa plece și ea din echipa. Pana, joi, Vlad Voiculescu avea 22 de consilieri personali. Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant…

- Un preot cu bune intenții s-a trezit amendat de un echipaj de jandarmi care a confundat Raiul cu Iadul. Parintele iși conducea copiii la tren cand, in Piața Garii din Cluj-Napoca a fost oprit de doi jandarmi, aflați in patrulare, pentru ca nu purta masca, informeaza in exclusivitate Ziarul FACLIA de…

- Guvernul a redus semnificativ bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea lacașurilor de cult, cu aproape 89% fața de anul 2020, transmite Antena 3. In 2021, Secretariatul General al Guvernului va oferi bani Bisericii prin trei programe, iar suma cumulata ajunge la puțin peste 760 de…

- Transportul aerian este unul dintre cele mai afectate domenii de pandemia de Covid-19, astfel incat mulți piloți de linie au ajuns in situația de a se reprofila pentru a avea un loc de munca, potrivit TVR. In Elveția, mulți piloți au devenit mecanici de locomotiva, dupa un program de reconversie profesionala.…

- Expertiza privind incendiul de la Institutul Matei Balș va fi realizata de o echipa de la Institutului de Cercetare- Dezvoltare pentru Securitatea Miniera și Protecție Antiexploziva Petroșani. Cercetarile vor fi coordonate de catre directorul INSEMEX, George Gaman. Potrivit unei informații de la fața…

- Controversatul medicament Ivermectina, care a provocat intense dispute in lumea medicala, inclusiv in Romania, va fi autorizat pentru a fi folosit ca tratament anti-COVID intr-o șara din Uniunea Europeana. Medicamentul utilizat in general pentru animale, dar care intre timp se pare ca este eficient…

- O persoana necunoscuta a creat un bot prin care vinde pe Telegram, individual și vrac, numerele de telefon ale peste jumatate de miliard de utilizatori Facebook. Alon Gal, expert in securitate cibernetica, a descoperit un bot de Telegram care vinde numere de telefon. Este vorba de numerele a 533 de…

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. “Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie are o crestere…