Sfântul Vasile. Peste 600.000 de români îşi serbează onomastica Sfantul Vasile. Peste 600.000 de romani isi serbeaza onomastica Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi, în prima zi a anului, Taierea Împrejur a Domnului si pe Sfântul Vasile cel Mare. Peste 600.000 de români îsi serbeaza onomastica.

Remus Radulescu explica semnificatia crestina a acestei zile.

Reporter: Prima zi a anului este, din punct de vedere creștin, ziua în care pruncul nascut în Betleem și a primit numele. Conform tradiției iudaice, dupa opt zile de la nașterea Sa, Iisus a fost taiat împrejur,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

